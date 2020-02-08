OPPO запатентует смартфон с семью камерами и необычным дизайном

Каждый год камеры смартфонов обзаводятся все большим количеством модулей. Например, в Nokia 9 PureView и Xiaomi Mi Note 10 их уже по 5. Более того, разработчики намерены и дальше увеличивать эту цифру. Недавно представители бренда OPPO заявили, что задумываются о выпуске девайса с семью камерами и необычным дизайном.
Соответствующий патент уже зарегистрирован: компания хотела бы оснастить гаджет сразу 7 камерами, образующими круг или шестиугольник. По-видимому, главный модуль будет расположен ближе к центру. Технические характеристики телефона пока не известны. Примечательно, что фронтальная камера имеет лишь один модуль, находящийся внутри каплевидного выреза. Что касается порта для зарядки и физических кнопок, то их наличие ожидать не стоит. Поэтому, эксперты уже считают будущую новинку «близнецом» Vivo Apex 2019, который так и не появился в массовом производстве.
Динамики в гаджете тоже не предусмотрены – скорее всего, разработчики реализуют технологию воспроизведения звука напрямую с дисплея. Пока не известно, появится ли данное устройство на рынке. Эксперты полагают, что подобные эксперименты с камерами однозначно приведут к новым открытиям в сегменте мобильной фотографии.
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