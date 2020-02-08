Таяние арктического льда меняет океанские течения

Новое исследование NASA показывает, что основное океанское течение в Арктике ускоряется и становится более турбулентным в результате быстрого таяния морского льда. Оно является частью арктической среды, которая в настоящее время затоплена пресной водой, в результате антропогенного изменения климата.

Используя 12-летние спутниковые данные, исследователи измерили, как круговой поток Gyre Beaufort ненадежно уравновешивает приток беспрецедентного количества холодной, пресной воды. Данное изменение, может изменить течения в Атлантическом океане и охладить климат Западной Европы. Gyre Beaufort поддерживает полярную среду в равновесии, сохраняя пресную воду около поверхности океана. Ветер дует в круговороте по часовой стрелке вокруг западного Северного Ледовитого океана, к северу от Канады и Аляски, где он естественным образом собирает воду от таяния ледников, речного стока и осадков. Эта пресная жидкость важна в Арктике отчасти потому, что она пребывает над более теплой соленой водой и защищает морской лед от таяния, что, в свою очередь, помогает регулировать климат Земли.

С 1990-х годов в круговороте накопилось большое количество пресной воды — 1920 кубических миль (8000 кубических километров) — или почти вдвое больше объема озера Мичиган. Новое исследование, опубликованное в Nature Communications, показало, что причиной увеличения концентрации пресной воды является таяние морского льда летом и осенью. Этот многолетний спад арктического ледяного покрова в летнее время в Арктике привел к тому, что Gyre Beaufort стал более подверженным ветру, который быстрее вращал круговорот и удерживал пресную воду в течении.

Ученые следят за Gyre Beaufort на случай, если ветер снова изменит направление. Воздушные вихри могут повернуть поток, потянув его против часовой стрелки и выпуская накопленную воду сразу.

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