Фотошпионы опубликовали в Сети снимки Ford Bronco 2021

Фотошпионы опубликовали в Сети снимки Ford Bronco 2021

08.02.2020, 15:04, Разное

Фотошпионы опубликовали в Сети снимки двухдверного внедорожника Ford Bronco 2021 года выпуска. По предварительной информации, автомобиль будет представлен на Нью-Йоркском международном автосалоне 2020 года в апреле или в Детройте в июне.
Эксперты автомобильной индустрии отмечают, что Ford Bronco станет одним из лучших в модельном ряде для преодоления бездорожья благодаря короткой колесной базой и улучшенному углу отрыва и радиуса поворота. Модель, которую можно увидеть на снимках, покрыта камуфляжем на задней двери, скрывающим съемную жесткую крышку или складной мягкий верх, похожий на установленный в Jeep Wrangler. Прототип также показывает боковые зеркала, установленные на передней стойке, что означает возможность съемных дверей.

Также автомобиль оснащен шинами с агрессивным рисунком протектора — покрышки Goodyear под маркой Wrangler. Не ясно, будут ли они заводской спецификации на всех Bronco или предназначены только для определенных вариантов отделки, как у первоклассной модели Raptor. Крупный план нижней части кузова также выдает полный набор противоскользящих пластин. Буксировочная петля спереди защищает номерной знак.

Эксперты также выделяют несколько ключевых функций, включая набор датчиков и камер на лобовом стекле, которые обеспечивают автоматическое экстренное торможение (и, вероятно, адаптивный круиз-контроль). Это неудивительно, учитывая стремление Ford обеспечить активную безопасность на всех своих автомобилях, грузовиках и внедорожниках в будущем.

Снимки фотошпионов доступны по ссылке.



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