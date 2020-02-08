Украинская прокуратура сообщила о подозрении двум членам «самообороны Крыма»

Прокуратура Автономной Республики Крым уведомила о подозрении двух участников незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма». Об этом пресс-служба прокуратуры сообщила 7 февраля.
«Двое граждан Украины, будучи участниками НВФ «Самооборона Крыма», в течение февраля-марта 2014 года с оружием несли «службу» на незаконно созданном блокпосту «Турецкий Вал» вблизи города Красноперекопск. При этом, подозреваемые незаконно проверяли документы граждан, обыскивали их транспортные средства, а также участвовали в задержании проукраински настроенного населения полуострова», – говорится в сообщении.
В 2014 году оккупационные власти наградили подозреваемых «медалями» «За возвращение Крыма» и «За защиту Крыма».
Мужчинам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Они объявлены в розыск.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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