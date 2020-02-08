Suzuki представила новейший прототип внедорожника

Suzuki представила новейший прототип внедорожника

08.02.2020, 14:52, Новости дня

Известная компания Maruti Suzuki продемонстрировала на автосалоне в Нью-Дели несколько новых моделей.

В частности, публике продемонстрировали уникальный концептуальный внедорожник купеобразного стиля. Производитель пока не называет никаких деталей об указанном автомобиле, тогда как и имя новинки держится в тайне. Однако некоторые эксперты высказали версию, что в серийном исполнении модель будет доступна под маркой Suzuki.

Также участникам выставки продемонстрировали вседорожник Maruti Suzuki Vitara Brezza, который в дальнейшем будет продаваться исключительно на рынке Индии. О новинке также пока скрывают технические характеристики и точные сроки выхода в продажу у местных представительств бренда.



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