Новый фургон Volkswagen Transporter T7 замечен на тестах

Новый фургон Volkswagen Transporter T7 замечен на тестах

08.02.2020, 14:52, Новости дня

Немецкая компания Volkswagen приступила к тестовым испытаниям нового фургона Transporter.

Для многих специалистов данная работа оказалась крайне неожиданной, так как прошел всего 1 год с момента обновления модели Т6. Фотошпионам удалось запечатлеть прототип новинки в камуфляжной пленке на немецких дорогах во время испытаний на зимней трассе. Специалисты прогнозируют, что новинка окажется инновационной и получит продвинутые характеристики и функционал.

Кроме того, новая модель также получит стильную головную оптику, улучшенную радиаторную решетку, а также видоизмененные бампера. Из технических характеристик никаких точных деталей пока не называют, однако есть предположения, что здесь задействуют платформу MQB, а также 2-литровый бензиновый агрегат.



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