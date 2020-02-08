Очевидец рассказал о крушении вертолета под Казанью

Николай Кисляков рассказал о моменте крушения вертолета Bell 407 вечером в пятницу. В результате аварии погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, еще два человека выжили.

«Где-то после четырех часов я гулял с собакой на берегу Камы, и летел небольшой вертолет, частный, в сторону Полянок. Мне подозрительным показалось, что он летит не прямо. Он сразу так пошел вниз, удара слышно не было», — рассказал Николай Кисляков телеканалу «Звезда».

Он добавил, что после этого пролетал большой вертолет «кого-то искать».

Напомним, вечером в пятницу при крушении пассажирского вертолета Bell 407 под Казанью погиб депутат от «Единой России», зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, еще два человека выжили.

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Росавиация сформировала комиссию для выяснения обстоятельств и причин авиапроисшествия.

По данным СК России, основными версиями крушения являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет