Мнение: Союзники

Итоги переговоров с Лукашенко в Сочи для Белоруссии выглядят отрицательными. Газ будет поставляться в Белоруссию на условиях и по ценам прошлого года. Если учесть, что в прошлом году цены на газ в Европе рухнули на треть, а в этом году ожидается новое падение, то поставки газа будут проходить в Белоруссию по ценам, значительно превышающим рыночные. С нефтью ситуация примерно та же — никаких скидок.

Цена вопроса по нефти, кстати, довольно скромная — порядка полутора миллиардов долларов. Путин на войну в Сирии тратит существенно больше, а Москва только в центре плитку перекладывает на сопоставимую сумму. Последнему союзнику отказали в скидке, сопоставимую с поклеванной бакланами "Зенит-Ареной". В общем, как ни посмотри — решение явно носит какой-то очень личный характер, государственными интересами здесь и близко не пахнет. В конце концов, ценность Белоруссии хотя бы в том, что случись что, враг еще до войны будет стоять под Смоленском и белорусских партизан в тылу у него уже точно никогда не будет. Но нынешние измеряют жизнь в других категориях — в долларах. Остальные соображения им просто непонятны.

По всей видимости, после того, как Путин окончательно оттолкнет Белоруссию и превратит ее во враждебное государство, настанет очередь Средней Азии — там есть еще некоторые иллюзии если не на братские, то на союзнические отношения с Кремлем. Эти иллюзии нужно будет срочно развеять и создать на юге пояс враждебности.

Путин ведет дело к тому, что после его ухода нашими врагами будут все, кто имеет хотя бы сантиметр границы с Россией. Восстанавливать отношения придется долго, кропотливо и с огромными потерями. Откровенно говоря, трудно даже сходу вспомнить хотя бы одного правителя России, который бы нанес ей больший ущерб, чем нынешний Верховный правитель. Это несомненный талант, нужно отдать должное.

Пропаганда, понятно, сейчас начнет отрабатывать повестку "Хватит кормить Белоруссию". Привычно и очень тупо. Я помню, как в 90 году был рядом с Житним рынком в Киеве, там крайне колоритный дядечка с усами, оселедцем, в шароварах и вышиванке проникновенно орал в мегафон, что Украина кормит весь Союз, а потому нужно срочно объявлять незалежность и заживем как у Христа за пазухой. Ну, вот и зажили. Путин сегодня — это как тот колоритный мужичок. Правда, себя-то и своих друзей Путин обеспечил, тут вопросов нет. А остальным предложено отнестись к этому с пониманием.

Источник: Эль Мюрид

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет