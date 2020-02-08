Зидан против Бэйла: француз недоволен работой валлийца на тренировках

Главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана не устраивает физическая форма нападающего "сливочных" Гарета Бэйла. По мнению наставника испанского клуба, 30-летний валлиец не слишком усердно тренируется после возвращения в строй.

Как сообщает Marca, восстановившийся после растяжения связок голеностопного сустава футболист занимается на поле не так интенсивно, как хотел бы того Зидан.

Отношения между французом и валлийцем и раньше оставляли желать лучшего. Напомним, что тренер "Реала" готов был летом расстаться с нападающим сборной Уэльса, однако клуб так и не продал игрока.

Источник: Вести

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