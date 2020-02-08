Пропавший три месяца назад правнук Иосифа Сталина до сих пор не найден в Москве

Пропавший три месяца назад правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад до сих пор не найден в Москве. Последний раз отец видел сына в сентябре 2019 года.

Матерью потомка генералиссимуса является Галина Яковлевна Джугашвили, дочь его старшего сына, погибшего в годы Второй мировой войны. Она умерла в 2007 году. Речь идет о её единственном сыне, рожденном в браке с алжирцем Хосином Бенсаадом, сообщившем о пропаже не только своего наследника-инвалида, но и его жены Натальи. Вместе они проживали в квартире, которая была получена по завещанию. В конце ноября, вернувшийся из поездки отец обнаружил её пустой. Отсутствовали также некоторые вещи, в том числе картины, фотографии, письма. Известно, что родственники часто ссорились, а предметом их конфликтов являлась квартира, расположенная в центре столицы. Хосин Бенсаад рассказал, что за время отсутствия сын якобы прислал короткое сообщение, в котором просил оставить его в покое и все вопросы решать через адвоката. 77-летний отец уверен, подобную фразу он написать не мог.

После отказа полиции заниматься поисками пропавших, по словам Бенсаада, он вынужден был обратиться за помощью к СМИ. Знакомые семьи считают, что история может носить криминальный характер, учитывая попытку мошенников лишить инвалида по слуху дорогой квартиры. Высказываются также и другие версии.

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