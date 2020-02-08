Две туристки пострадали на горнолыжном курорте в Шерегеше

В субботу, 8 февраля, в результате инцидента на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области пострадали два человека.
Как сообщают местные СМИ, масса снега, обрушившаяся с крыши здания кафе, рухнула на туристов. Два человека оказались засыпаны – как утверждают очевидцы, пострадавших пришлось откапывать.
По данным РИА Новости, травмы получили две женщины. Их доставили в лечебные учреждения для оказания необходимой медицинской помощи.
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