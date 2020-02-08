«Мы не торопимся»: Евгений Петросян рассмешил фанатов фото со скелетом

В своем Instagram блоге Петросян опубликовал забавную фотографию со скелетом в халате, галстуке-бабочке и очках. В подписи к снимку народный артист в шутку представил «соседа» по кадру, как своего старого приятеля, который многое познал в жизни и уже никуда не торопится.

Юморист же заявляет, что сам еще не торопится отправляться к праотцам. Фанаты увидели, в свои 74 года телеведущий продолжает с юмором относиться к жизни, и оценили шутку со скелетом. Также подписчики согласились с тем, что не нужно никуда торопиться, и выразили благодарность автору блога за поднятое настроение.

Несмотря на трудности с бракоразводным процессом и разделением имущества с Еленой Степаненко и напряженностью в отношениях с дочерью, сатирик считает себя счастливым человеком и старается видеть во всем хорошее.

Напомним, что новой супругой артиста эстрады, по слухам, стала его ассистентка — тридцатилетняя Татьяна Брухунова. Дочь мэтра эстрады не одобряет эти отношения и предпочитает общаться с бывшей женой отца.

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