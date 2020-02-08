Откровенные наряды сестер Хадид и Кендалл Дженнер и поцелуй Деми Мур с бывшим: как прошел звездный показ Tom Ford

В этот раз Том Форд решил изменить традициям, выбрав в качестве площадки для шоу родные стены дома моды, который находится в Нью-Йорке, а просторные залы фотостудии Milk Studios в Лос-Анджелесе. Неизменным, впрочем, оставив одно — внушительный список звездных гостей.

В числе первых гостей в белоснежной фотозоне отметились Кейт Хадсон, Роузи Хантингтон-Уайтли, Майли Сайрус, Джейсон Момоа и Лиза Боне, а также Сиара, о беременности которой стало известно в январе этого года. Сейчас певица на последних месяцах беременности и вот-вот станет мамой в третий раз. Однако интересное положение не мешает ей вести насыщенную жизнь. Певица часто появляется на мероприятиях, всякий раз подчеркивая округлившийся живот. Шоу Тома Форда не стало исключением. Для выхода Сиара выбрала черное платье по фигуре — с одним рукавом и пикантным разрезом от бедра.

Кейт Хадсон Роузи Хантингтон-Уайтли Майли Сайрус Лиза Боне и Джейсон Момоа

Рассел Уилсон и СиараПовышенного внимания репортеров удостоилась не только будущая мама, но и Деми Мур, чьи мемуары наделали много шума в прошлом году. В них упоминался бывший муж актрисы Эштон Катчер, но ни слова не было сказано про актера Роба Лоу, с которым ей приписывали роман после выхода фильма «Огонь Святого Эльма», где они вместе снимались. Перед фотокамерами Роб и Деми обменялись поцелуем, а после заняли свои места в зрительном зале, где их уже ждали дети. На модное шоу Роб пришел вместе с сыном, 25- летним Джоном, Деми — с 31-летней дочерью Румер.

Деми Мур и Роб Лоу Деми Мур с дочерью

Среди гостей также отметились Рене Зеллвегер, Крис Дженнер, Джефф Безос с подругой и многие другие. После успеха на Суперкубке Дженнифер Лопес и Алекс Родригес решили пропустить фотоколл. Появившись за несколько минут до начала шоу, звездами которого стали самые востребованные модели современности — Джиджи и Белла Хадид и Кендалл Дженнер. На подиуме девушки продемонстрировали последние веяния мира моды, в том числе и откровенные наряды, оставляющие мало места воображению.

Джиджи Хадид Белла Хадид Белла Хадид Кендалл Дженнер Кендалл Дженнер

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес Рене Зеллвегер Кайли Дженнер Крис Дженнер и Трэйси Эллис Росс Джефф Безос, Лорен Санчес и Анна Винтур

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