В Петербурге стартовал полуфинал конкурса «Лидеры РФ 2020»

В субботу в Санкт-Петербурге открылся региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для участников из Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Итоги будут подведены в воскресенье вечером. Финалистов пригласят в Сочи на суперфинал.

В Санкт-Петербурге проходит полуфинал флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – кадрового конкурса «Лидеры России».

Как говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД, присутствовавший на церемонии открытия полпред президента в СЗФО Александр Гуцан напомнил, что за два первых года существования проекта «сформировалась целая плеяда руководителей, для которых конкурс уже стал удачным этапом». «Стать победителем конкурса непросто: нужно много и серьезно работать, прежде всего над собой. Конкурс – это соревнование, где каждый хочет победить. Но для всех, кто даже не выйдет в финал, это будет огромный опыт. Это возможность проверить свои силы, профессионализм и личные качества», – сказал Гуцан, пожелав победы всем участникам полуфинала.

Губернатор Санкт-Петербурга, наставник конкурса Александр Беглов обратился к участникам со словами «лидерами не рождаются, лидерами становятся». «И я вам желаю реализовать этот шанс. Я очень рад, что в нашей стране есть такой конкурс как «Лидеры России». Он проводится по поручению президента РФ и дает возможность испытать и проявить себя», – сказал Беглов.

По его словам, благодаря «Лидерам России» «мы уже пополнили свой кадровый резерв». Победитель конкурса Юлия Аблец возглавляет комитет Санкт-Петербурга по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

В свою очередь гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров рассказал, что всего в СЗФО на третий сезон поступило 29 350 заявок. По итогам контрольного пятничного тестирования в полуфинал вышли 285 человек: 211 представителей Санкт-Петербурга, 17 участников от Калининградской области, Ленинградскую область представят 12 человек, Архангельскую область – 11 человек, Вологодскую – восемь, по шесть участников от Республики Карелии и Псковской области, по пять участников от Мурманской области и Республики Коми, четыре – от Новгородской области.

«Среди участников полуфинала два доктора и 37 кандидатов наук – это каждый седьмой участник испытаний. 113 человек – опытные управленцы, проработавшие на руководящих должностях минимум десять лет. Акционеров и собственников 44 человека, директоров – 36. И при этом достаточно и представителей малого бизнеса, и выходцев из науки и образования. Состав очень разнообразный и, уверен, способен обеспечить синергию, – отметил Комиссаров.

Он напомнил, что со второго сезона в конкурсе могут участвовать не только россияне, но и иностранцы. Комиссаров приветствовал выход в полуфинал в СЗФО конкурсантки из Польши Ивоны Павлак, белоруса Дмитрия Ревзина и представителя Латвии Александра Старикова.

Член наблюдательного совета конкурса, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев отметил важность предлагаемых главой государства поправок в Конституцию. «Сегодня важнейшая задача, как сказано в Конституции – добиться того, чтобы каждый житель нашей страны имел возможность достичь достойной жизни. Это много разных аспектов: это не только материальное благосостояние, это развитие, это возможность получить для молодежи качественное образование, это карьерная траектория. Надо добиться того, чтобы была длительная перспектива, чтобы несколько поколений жили спокойно, достойно и могли развивать свою страну – эта задача сейчас самая главная. Об этом говорил президент, на это направлены предполагаемые изменения в Конституцию, на это направлены изменения в правительстве, на это направлен наш конкурс – «Лидеры России», – сказал Фадеев полуфиналистам.

Финал завершится в воскресенье. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал в Сочи. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, имена 60 финалистов конкурса в Приволжье и на Северном Кавказе были объявлены 3 февраля.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. В 2020 году на конкурс поступило 233 тыс. 830 заявок из всех регионов РФ и 68 стран мира.





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