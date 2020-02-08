Семь стариков и один Буттиджидж. Праймериз демократов в США принесли первые сюрпризы

Предварительные выборы Демократической партии, на которых будет определен единый кандидат в президенты от партии, стартовали 3 февраля в штате Айова – ровно за девять месяцев до президентских выборов. Самым популярным в Айове оказался Берни Сандерс, набравший на 2 тысячи больше голосов, но из неравной нарезки округов по числу делегатов впереди оказался юный Пит Буттиджич, опередив Сандерса лишь на 0,1% (тому кого удивляет, что такое возможно, стоит вспомнить, что Трамп стал президентом набрав почти на 3 млн меньше голосов чем Хиллари Клинтон).

Особенности подсчета голосов

Кандидат на пост президента от Демократической партии будет выдвинут в ходе национального съезда (National Convention), намеченном на 13-16 июля. Там свой голоc подаст 4051 делегат от всех пятидесяти штатов. Перед этим в каждом штате пройдут предварительные выборы, на которых определится, кого поддержат делегаты. Каждый штат делится на округа (в зависимости от численности населения), и делегаты от каждого округа обязуются проголосовать так, как голосуют избиратели. Границы округов и число делегатов корректируются в соответствии с переписью населения (последняя проводилась в 2010 году).

В этот раз подсчет голосов в Айове растянулся на несколько дней. Путаница возникла из-за благого намерения сделать выборы более прозрачными и внедрить новейшие технологии в процесс, сформировавшийся в XVIII веке. До сих пор, согласно традиции, сообщалось лишь число делегатов, голоса которых завоевал тот или иной кандидат. В этом году было решено указывать еще и голоса избирателей. При этом в Айове проходят не простые праймериз (привычные нам выборы с подачей бюллетеней), а кокус (собрание сторонников или членов политической партии или политического движения) из нескольких этапов. Процесс может казаться сложным, но в действительности напоминает детскую игру «горячие стулья». Избиратели приходят на участки и занимают определенную часть зала, отведенную для сторонников каждого кандидата. За полчаса они стараются переманить на свою сторону как можно больше людей, после чего объявляется подсчет, в ходе которого отстраняются кандидаты, не прошедшие минимальный порог в 15% поддержки. Тогда происходит реорганизация, занимающая еще полчаса – избиратели, выступавшие за проигравшего кандидата, могут поддержать одного из лидеров, после чего проводится финальный подсчет.

Пит Буттиджич, чье имя до сих пор выговаривают не все американцы, победил по числу делегатов, но проиграл при подсчете голосов избирателей, так как за него проголосовало больше людей в сельских округах с меньшей плотностью населения, но со значительным числом делегатов.

Если Сандерс изначально был одним из фаворитов, то первенство Буттиджджа и особенно провал Джо Байдена стали сюрпризом (подробнее об основных кандидатах и их программах — здесь). Двадцать и даже десять лет назад эти результаты имели бы огромное значение для хода предвыборной гонки. За последние полвека избиратели штата Айова успешно предсказывали того, кто получит номинацию от Демократической партии 8 из 12 раз. Популярная политическая легенда гласит, что именно благодаря решительной победе на предварительных выборах в Айове не очень популярный кандидат Барак Обама начал стремительно завоевывать сердца американцев в 2008 году. Одним словом, традиционно кокус в Айове и праймериз в Нью-Гемпшире (которые пройдут 11 февраля) имеют символическое значение. Предварительные выборы в этих штатах проходят раньше других, а победителей считают фаворитами в борьбе за выдвижение на пост президента, ведь многие американцы, не вникающие в тонкости программ кандидатов, делают выбор с оглядкой на результаты голосования в первых штатах. То есть поддерживают человека, которого считают наиболее вероятным победителем.

Но в этот раз к результатам первых праймериз не стоит относится слишком серьезно. Два небольших (32-е и 42-е места по численности населения), нерепрезентативных штата (85% жителей Айовы и 90% жителей Нью-Гемпшира – белые) не могут задавать тон демократам, которые на всеобщих выборах в значительной степени опираются на национальные меньшинства. Принципиально важными для победы в последние выборные циклы стали Висконсин, Мичиган, Пенсильвания и Флорида – так называемая «большая четверка» колеблющихся штатов, которая фактически решит исход гонки. По опросам там лидируют Джо Байден (Мичиган – 28%, Пенсильвания – 27%, Флорида – 34%) и Берни Сандерс (Висконсин – 24%).

Успех в Айове, безусловно, имеет большое значение для кампании Пита Буттиджича, хотя сравнивать с Обамой его, конечно, пока рановато. Оптимизма молодому кандидату может придать то, что, судя по Айове, его сторонники равномерно распределены по всему штату, включая большие города и сельскую местность, за него проголосовали демократы, независимые избиратели и те, кого он называет «будущими бывшими республиканцами». Последние – это избиратели, проголосовавшие за Дональда Трампа в 2016 году, но не поддерживающие президента сейчас. В основном это левые республиканцы, которые в 1960—1980-е годы были более либеральны, чем правые демократы. Они, очевидно, не будут голосовать за прогрессивных (левых) демократов (Берни Сандерса и Элизабет Уоррен), но на их поддержку могут рассчитывать центристы и, в частности, Пит Буттиджич, который на выборах мэра в 2011 и 2015 годах получил широкую поддержку избирателей-республиканцев и победил республиканца в республиканском же штате Индиана.

За Буттиджича проголосовали демократы, независимые избиратели и те, кого он называет «будущими бывшими республиканцами»

Кроме того, Буттиджич победил по важному показателю – он набрал больше всех голосов на втором этапе кокуса, а значит стоит номером два в списке предпочтений у большинства жителей Айовы (отметим, что к сторонникам Берни Сандерса во втором туре не присоединилось значительное число избирателей, главную роль сыграло ядро его электората). В эпоху поляризации партий ветеран войны в Афганистане, выпускник Гарварда и Оксфорда, гомосексуал, официально вступивший в брак со своим спутником жизни, Пит Буттиджич представляет собой что-то вроде постмодернистского образа «старых добрых времен» Демократической партии: молодой, энергичный, остроумный, левоцентрист, уроженец «ржавого пояса» США – Среднего Запада, бывший мэр города в республиканском штате Индиана. Молодость на этих выборах является важным конкурентным преимуществом — основным кандидатам от демократов (Сандерс, Байден, Блумберг) уже под 80, а Элизабет Уоррен, да и сам Трамп уже перевалили за 70, на их фоне 38-летний Буттиджич — голос нового поколения. Впрочем, на примере Сандерса видно, что зумеры могут голосовать за бумеров.

Берни Сандерс также может назвать себя победителем – многие аналитики вновь его недооценили. Голосование в Айове подтвердило, что его экономическая программа и политическая платформа находят живой отклик. Важно отметить, что, в отличие от 2016 года, кампания Берни Сандерса сконцентрирована на привлечении национальных меньшинств, что явно приносит свои плоды.

Оглядываясь на выборы 2016 года, демократы как никогда заинтересованы в человеке, способном победить действующего президента. В масштабе страны пока лидирует Джо Байден, занявший в Айове четвертое место. Он опережает Дональда Трампа примерно на 6%, Берни Сандерс на 3-4%, Элизабет Уоррен также примерно на 3%, в то время как Пит Буттиджич впереди всего на 1%. Не надо забывать и то, что в праймериз в Айове не принимал участие экс-мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг

Не надо забывать и то, что в праймериз в Айове не принимал участие экс-мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, которы по опросам занимает 4 место, опережая Буттиджеджа и быстро набирая популярность. Блумберг решил пропустить первые символические праймериз и начать гонку в марте.

Несмотря на провал в Айове Джо Байден остается основным претендентом, заручившимся поддержкой истеблишмента. Его главное преимущество на данном этапе – значительная поддержка среди афроамериканского населения. Его поддерживают 51% чернокожих избирателей (во многом потому, что он был вице-премьером при Обаме, о чем он упоминает при каждом удобном и неудобном случае), за ним следует Берни Сандерс – 15%, за Пита Буттиджича – всего 2% темнокожих. После проигрыша в Айове многие наблюдатели поспешили объявить, что афроамериканцы отвернутся от Джо Байдена так же, как отвернулись от Хиллари Клинтон в 2008 году, обеспечив лидерство Бараку Обаме. Но пока говорить об этом рано, стоит дождаться Южной Каролины – первого действительно репрезентативного штата.

Первичные выборы в Южной Каролине, где национальные меньшинства составляют 60% избирателей на праймериз, пройдут 29 февраля, после Нью-Гэмпшира (11 февраля) и Невады (22 февраля). Учитывая увеличившуюся с 2016 года партийную расовую поляризацию, афроамериканцы и латиноамериканцы стали важной базой Демократической партии. Так что в 2020 году Южная Каролина сыграет более значительную роль, чем на всех прошлых предварительных выборах.

Тот, кто завоюет делегатов Южной Каролины, станет настоящим победителем перед Супервторником 3 марта, когда на праймериз голосуют штаты с наибольшим числом делегатов – 1357. Хаос в Айове выявил лишь одно: раскол существует не только по линии демократы/республиканцы, но и внутри Демократической партии. Голоса избирателей распределились равномерно между прогрессивным (левым) и умеренным крылом: Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Эндрю Янг, поддерживающие всеобщий базовый доход и всеобщее медицинское страхование, набрали 51821 голосов. А центристы – Джо Байден, Пит Буттиджич и Эми Клобучар – 54894 голоса. Похоже, борьба за Белый дом в этой гонке будет для демократов еще более тяжелой, чем в 2016 году.

Александра Филипченко

старший научный сотрудник Института США и Канады РАН

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