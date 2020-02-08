Анестезиолога из Кирова проверили на детекторе лжи и признали невиновным в убийстве ветеранов

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания совета ректоров медвузов России заявил, что информация об анестезиологе из Кировской области, который якобы отключал ветеранов от аппарата искусственной вентиляции легких, оказалась ложной. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Мурашко, медбрата Сергея Вольфа проверили на детекторе лжи. Полиграф доказал его невиновность.

Ранее Сергей Вольф опубликовал видеообращение, в котором попросил Следственный комитет доказать его невиновность и наказать оклеветавших его людей.

Напомним, что 7 февраля внимание пользователей интернет-форума «Двач» привлек пост, где аноним, назвавший себя врачом, рассказал, как убивает тяжело больных пациентов, отключая их от аппарата ИВЛ. Пользователи заподозрили в содеянном Сергея Вольфа из-за именного бейджа, фотография которого была размещена в публикации.

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