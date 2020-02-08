Уляна Супрун развенчала мифы об одиночестве

Уляна Супрун развенчала мифы об одиночестве

08.02.2020, 14:21, Разное

Эксперт в области медицины Уляна Супрун, основываясь на собственных наблюдениях, развеяла мифы об одиночестве. Иногда, уверена экс-глава Минздрава Украины, люди осознанно делают такой выбор.
Желание человека уединиться в каждом отдельном случае связано с определенными обстоятельствами. В пример таковых Супрун в личном Facebook-аккаунте привела разочарование в предыдущих отношениях, тяжелый развод или измены второй половинки или же кто-то просто комфортно себя чувствует в одиночестве. Утверждение, что отношения являются неотъемлемой частью жизни, эксперт считает стереотипом. Такие суждения, как «нужно успеть родить», «странно быть одиночкой» или «лучше с кем-то, чем самому» подталкивают людей терпеть любой союз.

Супрун считает «одиночество» понятием большим, чем отказ от общения с другими людьми или пребывания в компании с кем-то. Она оценивает его как эмоциональное состояние, когда личность ощущает себя в изоляции и чувствует пустоту. Человек может оставаться один осознанно. Когда одиночество – его выбор и находится под контролем, оно может для личности стать положительным опытом и научить слушать себя и прислушиваться к собственным желаниям.



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