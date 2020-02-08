Бывший конгрессмен-республиканец Уолш сказал, что не будет баллотироваться в президенты США

Бывший конгрессмен-республиканец Уолш сказал, что не будет баллотироваться в президенты США

08.02.2020, 14:18, Новости дня

Бывший конгрессмен от Республиканской партии Джо Уолш решил завершить борьбу за выдвижение кандидатом в президенты США. Об этом он заявил 7 февраля в эфире CNN.

Уолш добавил, что намерен сделать все возможное, чтобы «остановить» президента США Дональда Трампа, включая помощь в избрании любого из кандидатов-демократов.

Он считает Трампа «самой большой угрозой для страны» и заявил, что «любой демократ будет лучше, чем Трамп, в Белом доме».

На кокусах Республиканской партии в Айове Уолш набрал 1% голосов. Их выиграл Трамп с результатом 97,1%, а бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд набрал 1,3%.

Уолш объявил о намерении участвовать в выборах в августе 2019 года. Выборы президента США должны пройти в 2020 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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