Рошаль рассказал о подвиге предупредившего о коронавирусе врача из Китая

Китайский доктор Ли Вэньлян, который одним из первых предупредил о вспышке нового коронавируса, войдет в историю, считает президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.
«Как это случилось, я не могу сказать. Но то, что он войдет в историю и о его подвиге будут вспоминать не только китайцы, – это точно», – сказал Рошаль, передает РИА «Новости».
По его мнению, Ли Вэньлян действовал в соответствии с клятвой Гиппократа и исполнил свой профессиональный долг. «Очень жаль, что его не стало. И мы склоняем голову перед этим человеком и скорбим вместе, вероятно, с миллионами и китайцев, и всех других жителей планеты» – добавил Рошаль.
Напомним, 6 февраля умер офтальмолог из Уханя Ли Вэньлян, пытавшийся предупредить медиков о коронавирусе и сам заразившийся им.
Отмечалось, что после появления первых сообщений Вэньляна задержали за «распространение слухов» и заставили подписать признание в том, что он нарушил закон и общественный порядок.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 34 тыс. 546 человек, количество летальных исходов достигло 722 случаев, 2050 человек прошли лечение и выздоровели.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Приамурье рассказали о реализации нацпроекта «Образование» / 14 декабря
- Экс-главбуха войсковой части в Подмосковье отдали под суд на крупное хищение / 27 января
- В Болгарии решили частично заменить российский газ американским и азербайджанским / 28 января
- «Пятимесячного сына чудом не завалило обломками». История семьи Духно / 29 января
- Демократам, по всей видимости, не удастся настоять на вызове свидетелей в Сенат / 31 января
- Снимки нового электрического кроссовера Mercedes EQA показали в сети / 2 января
- Жительница Подмосковья родила родила 11-го ребенка / 4 февраля
- Фигуранта «московского дела» Никиту Чирцова приговорили к одному году колонии / 6 декабря