Рошаль рассказал о подвиге предупредившего о коронавирусе врача из Китая

Китайский доктор Ли Вэньлян, который одним из первых предупредил о вспышке нового коронавируса, войдет в историю, считает президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

«Как это случилось, я не могу сказать. Но то, что он войдет в историю и о его подвиге будут вспоминать не только китайцы, – это точно», – сказал Рошаль, передает РИА «Новости».

По его мнению, Ли Вэньлян действовал в соответствии с клятвой Гиппократа и исполнил свой профессиональный долг. «Очень жаль, что его не стало. И мы склоняем голову перед этим человеком и скорбим вместе, вероятно, с миллионами и китайцев, и всех других жителей планеты» – добавил Рошаль.

Напомним, 6 февраля умер офтальмолог из Уханя Ли Вэньлян, пытавшийся предупредить медиков о коронавирусе и сам заразившийся им.

Отмечалось, что после появления первых сообщений Вэньляна задержали за «распространение слухов» и заставили подписать признание в том, что он нарушил закон и общественный порядок.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 34 тыс. 546 человек, количество летальных исходов достигло 722 случаев, 2050 человек прошли лечение и выздоровели.





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