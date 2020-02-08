Доктор Мясников развенчал мифы о вакцине от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников развенчал мифы о вакцине от коронавируса, которая сможет быстро справиться с болезнью и позволит «забыть об эпидемии».
Мясников написал в Telegram, что вакцина от коронавируса «ожидается в течение трех месяцев», то есть к маю. При этом вакцину «разрабатывали много лет, сначала в связи с эпидемией Китайской атипичной пневмонией 2002 и от Ближневосточной атипичной пневмонии 2012 в Саудовской Аравии» – новый коронавирус «на 70% по генотипу состоит из своих «старших братьев», поэтому наработки сильно помогают а создании вакцины».
Однако «от этой вакцины ни жарко, ни холодно, это не для нас – страны, где число завозных случаев можно пересчитать по пальцам одной руки».
Врач подчеркнул, что вакцина, которая не испытана клинически и не проверена – это «только для экстренной, по жизненным показаниям вакцинации внутри отгороженного очага заражения», так как «для апробации и внедрения любой вакцины в общеклиническую практику необходимы долгие и долгие годы».
Потому «ожидания, что вот сейчас будет вакцина, мы все привьемся и забудем об эпидемии (…) – наивны».
Он также задался вопросом: «Почему от гриппа, кори, рака шейки матки не прививаемся? От осложнений гриппа в год по миру умирает до 650 тыс., кори – 120 тыс., рак шейки матки (ВПЧ) – 270 тыс.».
При этом «вакцины есть, проверены и безопасны».
Кроме того, «в 2012 в Саудовской Аравии оказалось проще разработать в попытаться внедрить вакцину для верблюдов-дромадеров, которые и были источником коронавируса, чем прививать отдельные группы людей».
Ранее в Минздраве сообщили, что разработка вакцины против нового коронавируса займет минимум восемь месяцев.
Тем временем число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 34 тыс. 546 человек, количество летальных исходов достигло 722 случаев, 2 тыс. 50 человек прошли лечение и выздоровели.
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