Мнение: Сколько ученого ни корми…

Счетная палата выпустила отчет, критикующий российскую науку за неэффективность. Расходы на науку год от года растут (в 13 раз с 2000 года (http://www.ach.gov.ru/upload/iblock/94c/94cb719b9702e15f8092d998273c68a0.pdf)), а отдача невелика. Например, по числу патентных заявок РФ отстает от США в 16 раз, а от Китая – в 38. В то время как по числу исследователей Россия на 4-м месте (КНР на – 1-м, США — на 2-м).

Все так, только по данным ИСИЭЗ ВШЭ (https://issek.hse.ru/news/221864403.html), траты на науку (в расчете по паритету покупательной способности нацвалют) Китая – $451, 5млрд, США – $511,1 млрд, а России – $39,9 млрд. Или в 11,3- 12,8 раз меньше.

Да и количество ученых в России с 1990 года сократилось в 2,7 раза, а с 2000-го в среднем за год уменьшается на 1,3%, в то время как в тех же Штатах и Китае оно растет. Такие данные приводил в 2018 году главный ученый секретарь РАН Николай Долгушкин (https://www.rbc.ru/society/29/03/2018/5abcc9f59a7947e576977387). СП приводит статистику с 2000 года, тоже показательно печальную.

Про зарплаты большинства российских исследователей и говорить нечего. А уж сравнивать их с зарплатами ученых из стран-научных лидеров, тем более. Счетная палата оперирует данными Института Внешэкономбанка, что зарплаты наших ученых, занятых НИОКР, в 3,3 раза ниже, чем немецких и в 1,4 чем чешских. Но на самом деле картина (особенно в регионах) еще более печальна. Поэтому не стоит и удивляться, что у России публикаций в топ-10 журналов Scopus меньше в 30 раз, чем у США, в 18, чем у Китая, в 10 раз, чем у Великобритании.

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Источник: СерпомПо

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