В Турции водитель фургона пережил столкновение с поездом. Видео

В Турции водитель фургона пережил столкновение с поездом. Видео

08.02.2020, 14:06, Новости дня

В Сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, запечатлевшей инцидент, произошедший на железнодорожном переезде в районе города Сюлюменли в провинции Афьонкарахисар на западе Турции.

 

Водитель фургона, перевозивший хлеб, проехал на красный свет, сломал шлагбаум и выехал на пути. Машина остановилась и через секунду попыталась покинуть железнодорожное полотно, но в этот момент нарушителя настиг локомотив товарного поезда.

Состав протащил автомобиль более сотни метров.

Как сообщают местные СМИ, мужчина, находившийся за рулем фургона, выжил и был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Источник: Вести



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