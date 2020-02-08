Ил-76 с гуманитарным грузом вылетел в Китай

Из подмосковного аэропорта Жуковский в Китай вылетел борт МЧС с гуманитарным грузом. Помощь решено направить в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV.
Партию груза начали формировать еще в четверг по поручениям президента и правительства, передает телеканал "Россия 24". Она собрана в Московской, Тверской и Воронежской областях. Это средства индивидуальной защиты и медицинские препараты. Их доставит в Китай самолет Ил-76.
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