Фёдор Смолов о переходе из «Локомотива» в «Сельту»: «Не раздумывал и 10 секунд»

Фёдор Смолов о переходе из «Локомотива» в «Сельту»: «Не раздумывал и 10 секунд»

08.02.2020, 14:04, Разное

В конце января текущего года российский футболист, нападающий сборной РФ и столичного клуба «Локомотив» Фёдор Смолов получил предложение о переходе в испанскую «Сельту» на правах аренды. В недавнем интервью спортсмен признался, что принял решение мгновенно, не раздумывая и 10 секунд.
Фёдор Смолов незадолго до сборов отправился отдыхать в Лондон, и именно там его «застал» звонок тренера, сообщившего о поступившем предложении от «Сельты». Футболист сразу же ответил согласием, а буквально на следующий день все необходимые документы о переходе уже были готовы. Нападающий признаётся, что ситуация некоторое время казалась ему нереальной, схожей с сюжетом динамичного фильма, так как всё развивалось стремительно.

Подписав контракт, Фёдор Смолов уехал в Испанию, где сразу же прошёл медосмотр и даже успел в начале февраля дебютировать в гостевом матче против клуба «Валенсия». Это, по мнению футболиста, доказывает, что на него имеют большую надежду, а потому он готов полностью «выложиться» для новой команды и помочь изменить её положение.



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