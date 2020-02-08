Джонни Депп представил суду 87 видеозаписей с нападениями на него Эмбер Херд

Джонни Депп представил суду 87 видеозаписей с нападениями на него Эмбер Херд

08.02.2020, 14:04, Разное

Голливудский актер Джонни Депп представил суду 87 видеозаписей, сделанных камерами наблюдения, с нападениями на него Эмбер Херд. Об этом стало известно благодаря порталу LADBible, со ссылкой на опубликованные юридические материалы судебного дела.
Со слов актера, его бывшая жена неоднократно применяла к нему физическую силу и словесно оскорбляла. Джонни Депп подал на Херд в суд за статью, в которой она жаловалась на агрессивное поведение со стороны супруга и называла себя «жертвой домашнего насилия». Актер требует компенсацию в размере 50 миллионов долларов. Он в свою очередь обвинил бывшую супругу в измене с американским миллиардером Илоном Маском и в применении физической силы. Депп заявил, что такое поведение Херд связано с набирающим популярности движением #MeToo, которое осуждает физическое насилие. Эмбер Херд подала встречный иск, заявив, что именно она жертва, и это супруг ее регулярно избивал. Адвокаты Деппа утверждают, представленные видеозаписи доказывают полную невиновность их клиента.

Депп и Херд начали свои отношения с 2011 года. В 2014 году актер сделал предложение возлюбленной, а в 2015 они официально стали мужем и женой. Спустя чуть больше года Херд подала на развод, а в 2017 брак был расторгнут.



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