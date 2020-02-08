Xiaomi представит новый Mi 10 13 февраля на онлайн-платформе

Китайские производители из компании Xiaomi на своей странице в социальной сети Weibo назвали дату презентации смартфона Xiaomi Mi 10. Гаджет будет представлен на онлайн-платформе 13 февраля — через два дня после того, как Samsung выпустит в Сан-Франциско серию смартфонов Galaxy S20.
Это означает, что Xiaomi не станет первым производителем телефонов, который будет использовать последнюю версию процессора Qualcomm Snapdragon 865 SoC. Это же касается и Samsung, поскольку ZTE тихо выпустила Axon 10s Pro с платформой SD865.
Помимо упаковки оперативной памяти Snapdragon 865 и LPDDR5, предоставленной Samsung и Micron, в Сети появились и другие подробности о серии Mi 10. Оба устройства получат 108-мегапиксельные основные камеры. Кроме того, вариант Pro поставляется с поддержкой быстрой проводной зарядки 66 Вт. Больше информации о новых устройствах появится в интернете перед 13 февраля.
Некоторые компании, которые планируют принять участие в MWC 2020, отказываются от участия в предстоящей выставке, ссылаясь на вспышку нового коронавируса 2019 года (2019-nCoV). Ведущие бренды, включая NVIDIA, Ericsson и LG, уже отказались от своего горячо ожидаемого участия в Mobile World Congress.
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