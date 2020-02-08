Мнение: Лавров в Венесуэле

Лавров побывал в Венесуэле, где всячески демонстрировал поддержку Россией чавистов и Мадуро, а также неприятие принципов нового издания доктрины Монро.
Все это происходило на фоне угроз Трампа "сокрушить режим Мадуро" и ввести новые санкции против Венесуэлы и "Росфнети".
Бывший куратор курдского проекта и координатор международной коалиции против ИГИЛ Бретт МакГерк зрадофильствует комментируя эти фотографии:
"Хроническая проблема в нашей внешней политике: разрыв между заявленными целями и реалистичными / доступными средствами. Аналогичный дефект от Сирии до Венесуэлы, с разрывом, легко заполняемым противниками — особенно Россией. Неограниченные цели (смена режима) не могут быть достигнуты ограниченными средствами (санкциями)"
Разумеется, провал компании по свержению Мадуро в 2019-м году не означает, что американский империализм не попробует свергнуть Мадуро в 2020-м году.
Скорее всего Вашингтон будет стремиться комбинировать экономическое удушение Венесуэлы с попытками подготовить новый военный переворот.
Нельзя исключать и попыток убийства Мадуро агентурой ЦРУ. Так что в 2019-м году Мадуро сражение выиграл, но война продолжается.
Источник: Colonel Cassad
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