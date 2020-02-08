Россия направила Франции ноту протеста из-за дела Винника

Российское посольство в Париже направило французскому МИДу ноту протеста из-за дела основателя криптовалютной биржи BTC-E Александра Винника, экстрадированного из Греции. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу дипломатического представительства Алексея Мешкова.

Винника, арестованного в Греции в 2017 году, по запросу США экстардировали во Францию 24 января 2020 года.

«В МИД Франции были направлены ноты протеста с требованиями соблюдать права российского гражданина, обеспечить беспрепятственный доступ к нему сотрудников консульского отдела посольства, допускать представителей посольства на судебные заседания, а также ускорить рассмотрение запроса генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Александра Винника с учетом его гражданской принадлежности и согласия на экстрадицию в Россию», — приводит слова Мешкова РИА «Новости».

Минюст США обвинил Винника в мошенничестве на $4 млрд. По версии следствия, он похитил эти деньги после кибератаки на биржу Mt. Gox в 2014 году.

В октябре и декабре 2017 года греческий суд удовлетворил как запрос США на выдачу Винника, так и запрос России.

В июле 2018 года по запросу французских властей Греция согласилась экстрадировать Винника также во Францию. Там его обвиняют в киберпреступлениях, ущерб от которых составил €130 млн. Сам Винник сказал в суде, что не знает, почему и в чем конкретно его обвиняют.

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