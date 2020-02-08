Зеленский попросил папу Франциска помочь в освобождении украинцев, удерживаемых на Донбассе, в Крыму и в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля в Ватикане встретился с папой римским Франциском. Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.
«Папа Франциск делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через два месяца после встречи «Нормандской четверки» в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, удерживаемых в плену на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновлен нашим разговором о мире в Украине», – написал Зеленский.
[email protected] робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після «Норманді» в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні. pic.twitter.com/mrSQLMznHE
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2020
Официальный визит Зеленского в Ватикан начался 8 февраля. Как сообщили в Офисе президента, он намерен встретиться с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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