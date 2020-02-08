Зрители оценили роль Данилы Козловского в сериале «Викинги»

Популярный российский актёр Данила Козловский анонсировал выход 10 серии 6 сезона сериала «Викинги».

Зрители буквально захвалили актёра за его прекрасную актерскую игру. По мнению аудитории, именно благодаря Даниле сериал и имеет такую популярность.

Поклонники Козловского отметили способность актёра быстро перевоплощаться, эмоциональность, пластику и другие достоинства его таланта. Некоторые зрители даже посчитали, что именно Данила стал спасением для 6 сезона сериала.

Стоит напомнить, что «Викинги» в эфире с 2013 года. Сериал выходит на канале «History Channel TV».

По сюжету главный герой — датский конунг или же военный вождь Рагнар Лодброк. Сериал повествует его историю и жизнь потомков. Козловский исполнил роль Вещего Олега.

Всего в 6 сезоне будет 20 серий. В СМИ просочилась информация, что дальнейших съёмок сериала не планируется.

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