«Джентльмены» в стиле Гая Ричи

«Джентльмены» в стиле Гая Ричи

08.02.2020, 13:52, Новости дня

Известный британский режиссёр Гай Ричи, известный благодаря культовым картинам «Карты, деньги, два ствола» «Рок-н-рольщик» и «Большой куш», готов обрадовать зрителей новой криминальной историей.

Сюжет фильма «Джентльмены» это совсем не история о британских интеллигентов. Главный герой — Микки Пирсон придумал коварную схему обогащения.

Однако его попытка продать не совсем свое имущество американскому миллиардеру обращается в крах. Ведь те самые преступные богатства мозолят глаза не только Пирсону. Кто же сможет справиться с опасным наркобизнесом? И провернуть такое сложное дело?

Главную роль Микки Пирсону отдали знаменитому Мэттью Макконахи. Вместе с ним в старых английских поместьях будут играть:Хью Грант, Колин Фаррел и Чарли Ханнэм.

Российский зритель сможет увидеть картину уже 13 февраля.



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