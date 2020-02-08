НАСА нашло проблемы в ПО разработанного Boeing корабля

Специалисты НАСА, которые расследуют причины неполадок при пуске Starliner, выявили серьезные ошибки в ПО корабля, разработанного компанией Boeing, пишет газета The Washington Post со ссылкой на специалистов агентства.
По данным издания, Boeing сейчас проверяет миллион строчек кода компьютерных систем челнока, сколько это займет времени – неизвестно, передает ТАСС.
«Мы не знаем, сколько ошибок сейчас в программном обеспечении. Возможно две, а возможно и много сотен. Дело в том, что эта сфера промышленности очень плохо справляется с [разработкой] ПО», – сказал глава департамента исследований человека НАСА Дуг Ловерро.
Он отметил, что пока неясно, может ли существовать связь между проблемами с ПО корабля и катастрофами двух Boeing 737 MAX. При этом Ловерро подчеркнул, что есть реальные нарушения в «мозгу» корабля.
Напомним, 20 декабря Starliner, разработанный Boeing, впервые стартовал в беспилотном режиме к МКС. Предполагалось, что он пробудет восемь дней на орбите, но позже стало известно о его нештатном выведении на орбиту.
В итоге Starliner истратил слишком много топлива и не смог лететь дальше. Было решено вернуть его на землю.
Газета ВЗГЛЯД писала о неудачах США в создании замены российским «Союзам».
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