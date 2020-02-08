Мурашко рассказал о проверке подозреваемого в убийстве ветеранов медбрата на детекторе лжи

Кировского медбрата-анестезиста Сергея Вольфа, которого подозревают в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи, все обвинения были опровергнуты, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Мурашко сообщил, что в ходе проверок «подняли всю документацию», а медработника «пропустили через детектор лжи», и тогда «все отвергли», передает РИА «Новости».

Ранее в соцсетях появилась информация о причастности Вольфа к убийству десяти ветеранов. В обсуждении на портале «Двач» некий медик-анестезист рассказал, что намеренно убивает своих пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщала «Комсомольская правда».

При этом неизвестный якобы выложил фотографию своего бейджа, на котором были указаны имя, отчество и профессия. Подозреваемым оказался медбрат-анестезист Сергей Вольф, который работает в КОГБУЗ «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн».

В региональном Минздраве сообщали, что Вольф «не принимал участие в обсуждении на форуме», а бейдж и медицинская форма не принадлежат сотрудникам госпиталя.

Кроме того, «предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника».

При этом прокуратура региона начала проверку.

Сам Вольф позже записал видеообращение, заявив о своей невиновности.

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