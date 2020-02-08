Охрана Минэнерго решила закупить наклейки «Обама ЧМО» по госконтракту

Охрана Минэнерго решила закупить наклейки «Обама ЧМО» по госконтракту

08.02.2020, 13:34, Разное

Позже это объяснили «ошибкой Т9».

ФГУП «Ведомственная охрана» министерства энергетики включила наклейки с надписью «Обама ЧМО» в список закупок по госконтракту на ремонт автомобилей. Соответствующее наименование среди бамперов, колес и глушителей на портале госзакупок обнаружили «Открытые медиа».

Скиншот с портала госзакупок

Всего на ремонт десяти машин для Северо-кавказского филиала охранного предприятия предполагается потратить до 1,21 миллиона рублей. По данным заказчика, средняя цена наклейки с именем бывшего американского президента может составлять около 81 рубля.

Юрист Северо-кавказского филиала «Ведомственной охраны» объяснил «Открытым медиа», что наклейку в таблицу госзакупок внесли по ошибке из-за «текстового редактора вроде Т9». Какое именно наименование превратилось в «Обама ЧМО», не сообщается.

Источник: Новая газета



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