Охрана Минэнерго решила закупить наклейки «Обама ЧМО» по госконтракту

Позже это объяснили «ошибкой Т9».
ФГУП «Ведомственная охрана» министерства энергетики включила наклейки с надписью «Обама ЧМО» в список закупок по госконтракту на ремонт автомобилей. Соответствующее наименование среди бамперов, колес и глушителей на портале госзакупок обнаружили «Открытые медиа».
Скиншот с портала госзакупок
Всего на ремонт десяти машин для Северо-кавказского филиала охранного предприятия предполагается потратить до 1,21 миллиона рублей. По данным заказчика, средняя цена наклейки с именем бывшего американского президента может составлять около 81 рубля.
Юрист Северо-кавказского филиала «Ведомственной охраны» объяснил «Открытым медиа», что наклейку в таблицу госзакупок внесли по ошибке из-за «текстового редактора вроде Т9». Какое именно наименование превратилось в «Обама ЧМО», не сообщается.
Источник: Новая газета
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