Появилось видео ДТП, унесшего три жизни на федеральной трассе в Нижегородской области

Появилось видео ДТП, унесшего три жизни на федеральной трассе в Нижегородской области

08.02.2020, 13:31, Новости дня

Опубликованы кадры с регистратора очевидца, запечатлевшего момент фатальной аварии, произошедшей вечером в минувший четверг, 6 февраля, на территории Нижегородской области.

 

На записи видно, как водитель автомобиля Skoda не справился с управлением после перестроения. Легковушку занесло и развернуло боком, а затем она врезалась в эвакуатор, стоявший на обочине.

Как говорилось в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС РФ, в результате инцидента на трассе М-7 "Волга" в районе города Дзержинска погибли три человека, находившихся в салоне легковой машины. Их выживший спутник получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Источник: Вести



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