Медведев рассказал о погибшем депутате Хайруллине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев направил родным и близким депутата Госдумы, члена партии Айрата Хайруллина, погибшего 7 февраля при крушении вертолета в Татарстане, телеграмму со словами соболезнования.
Айрат Хайруллина Медведев охарактеризовал как яркого, неординарного человека. "Вся его профессиональная жизнь, на каких постах бы он ни работал, какие бы должности ни занимал — была посвящена созиданию", — приводит выдержки из телеграммы Медведева РИА Новости.
Лидер "единороссов" отметил, что добрая память о Хайруллине навсегда сохранится в сердцах его семьи, коллег и друзей.
Ранее соболезнования родным и близким погибшего депутата выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Между тем в субботу, 8 февраля, в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая в Казани прошла церемония прощания с Айратом Хайруллиным. В ней приняли участие коллеги погибшего — депутаты нижней палаты Владимир Плотников, Денис Кравченко, Ильдар Гильмутдинов, Марат Бариев, Альфия Когогина, Айрат Фаррахов и Фатих Сибагатуллин, пишет "Интерфакс".
Айрат Назипович Хайруллин работал в Госдуме с 2003 года, представлял интересы избирателей Татарстана. Ранее занимал посты депутата Городского совета Казани, а также Госсовета Татарстана.
По предварительной информации Приволжской транспортной прокуратуры, которая занимается расследованием крушения, полет вертолета Bell 407 был согласован, добавляет ТАСС.
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