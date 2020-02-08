Коронавирус в Японии: первый заболевший вылечен и выписан

Коронавирус в Японии: первый заболевший вылечен и выписан

08.02.2020, 13:30, Новости дня

Врачам удалось вылечить от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, первого подданного Японии. 60-летний водитель туристического автобуса заразился, когда перевозил группу туристов из китайского Уханя.

Как сообщает агентство Киодо, в субботу мужчину выписали из больницы в префектуре Нара. Примечательно, заболевание водителя стало первым, когда в Японии была зарегистрирована передача вируса от человека к человеку, пишет ТАСС.

 

Сейчас известно о 89 больных на территории страны. Большая часть из них находятся в карантине на круизном лайнере Diamond Princess. Судно стоит у причала в порту Иокогамы.

Источник: Вести



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