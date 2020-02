В здание британского парламента проникла лиса

В одно из зданий британского парламента 6 февраля проникла лиса. Об этом в Twitter сообщила член Консервативной партии Джулия Лопез.

«Выхожу вечером из Вестминстерского офиса и вижу лису, поднимающуюся на эскалаторе в Порткуллис-хаус! Мы не раз видели странные вещи в парламенте с 2017 года, но это превзошло их все!», – написала она.

Team Lopez: just leaving Westminster office for the night & see a fox climbing escalator into Portcullis House! We have seen some strange things in Parliament since 2017, but this tops it! The Sun are live tweeting the police pursuit @kateferguson4 Let’s hope he is rescued safely

— Julia Lopez MP (@JuliaLopezMP) February 6, 2020

This way Sir please…fox runs amok in the Commons pic.twitter.com/ElK9ZERVzZ

— MoS_Politics (@MoS_Politics) February 6, 2020

Как пишет The Guardian, лиса проникла в здание вечером 6 февраля и «вызвала хаос». Позже полиция смогла ее найти и посадить в ящик.

Корреспондент газеты The Sun Кейт Фергюссон опубликовала видео, как лису выносят из здания.

The fox has been taken out of Parliament. Excellent work! pic.twitter.com/o8L7vQKopn

— Kate Ferguson (@kateferguson4) February 6, 2020

The Guardian пишет, что животное выпустили на свободу неподалеку.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет