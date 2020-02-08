Иран намерен укрепить армию

Иран продолжит работу над укреплением вооруженных сил, такое заявление сделал лидер и верховный главнокомандующий Ирана Али Хаменеи в эфире иранской государственной телерадиокомпанией IRIB, которая вела трансляцию с совещания командиров и сотрудников ВВС и Армии обороны. Хаменеи приводил цитаты из Корана и говорил о необходимости "двигаться вперед с силой в надежде на будущее".
"Мы не угрожаем какой-либо нации, но стремимся сохранить безопасность свой страны и предотвратить внешние угрозы", – сказал иранский лидер.
И без того непростые отношения между Ираном и США заметно ухудшились после обстрела Багдада, в котором погиб иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака, где расквартированы американские военные.
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