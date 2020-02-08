Площадь перед посольством России в Праге может получить имя Немцова

Площади перед посольством России в Праге могут присвоить имя Бориса Немцова. Об этом сообщает Aktuálně.cz. По словам мэра Праги Зденека Гржиба, голосование по этому вопросу пройдет 24 февраля.
Чиновник отметил, что под петицией о переименовании площади поставили подписи почти 5 тысяч жителей города. По мнению Гржиба, РФ не должна воспринимать это решение властей Праги как провокацию.
Позже также может быть рассмотрен вопрос о присвоении имени Анны Политковской аллее в пражском парке Stromovka.
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