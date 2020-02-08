Площадь перед посольством России в Праге может получить имя Немцова

Площадь перед посольством России в Праге может получить имя Немцова

08.02.2020, 13:24, Новости дня

Площади перед посольством России в Праге могут присвоить имя Бориса Немцова. Об этом сообщает Aktuálně.cz. По словам мэра Праги Зденека Гржиба, голосование по этому вопросу пройдет 24 февраля.

Чиновник отметил, что под петицией о переименовании площади поставили подписи почти 5 тысяч жителей города. По мнению Гржиба, РФ не должна воспринимать это решение властей Праги как провокацию.

Позже также может быть рассмотрен вопрос о присвоении имени Анны Политковской аллее в пражском парке Stromovka.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика