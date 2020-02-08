Бразильский врач Пауло Убиратан предложил «противоречивый» способ продления жизни

Большинство учёных и медиков высказывают мнение, что длительность жизни человека зависит от здорового питания, занятий спортом, отсутствия вредных привычек и ряда других факторов. Бразильский врач Пауло Убиратан способствующим долголетию называет противоречащий всем ранее озвученным теориям способ.
К примеру, считается, что физические упражнения с умеренной нагрузкой на сердце, продляют жизнь. Бразильский медик с этим категорически не согласен, приводя в качестве примера автомобиль. Если постоянно ездить на большой скорости, то транспортное средство быстрее изнашивается, и то же самое происходит с сердечной мышцей, рассчитанной на определённое количество сокращений. Для продления жизни, говорит Пауло Убиратан, гораздо полезнее много спать. О вреде красного мяса и пользе фруктово-овощного питания у специалиста тоже имеется собственное мнение. Поскольку основной рациона коров является трава, то и основным поставщиком растительной пищи врач называет говядину, а злаков – курятину.
Не советует бразильский эксперт отказываться от спиртного, при производстве которого используется виноград, ягоды и злаки, что, по его мнению, может принести больше пользы организму, чем свежие фрукты. Поделился медик и своей философией относительно спорта. Он уверен, что пока у человека ничего не болит, то и нагрузки не нужны, так как с их помощью даже невозможно избавиться от лишнего веса, а можно только нарастить мускулы.
Резюмируя «противоречивый» способ продления жизни, специалист отметил, что доказательством его теории о бесполезности физических упражнений можно считать почтальонов. Люди данной профессии ходят в разы больше многих других, но при этом не становятся «бессмертными», а вот медленно передвигающиеся и ничего не делающие черепахи могут прожить почти пять веков.
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