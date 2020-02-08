Бразильский врач Пауло Убиратан предложил «противоречивый» способ продления жизни

Бразильский врач Пауло Убиратан предложил «противоречивый» способ продления жизни

08.02.2020, 13:21, Разное

Большинство учёных и медиков высказывают мнение, что длительность жизни человека зависит от здорового питания, занятий спортом, отсутствия вредных привычек и ряда других факторов. Бразильский врач Пауло Убиратан способствующим долголетию называет противоречащий всем ранее озвученным теориям способ.
К примеру, считается, что физические упражнения с умеренной нагрузкой на сердце, продляют жизнь. Бразильский медик с этим категорически не согласен, приводя в качестве примера автомобиль. Если постоянно ездить на большой скорости, то транспортное средство быстрее изнашивается, и то же самое происходит с сердечной мышцей, рассчитанной на определённое количество сокращений. Для продления жизни, говорит Пауло Убиратан, гораздо полезнее много спать. О вреде красного мяса и пользе фруктово-овощного питания у специалиста тоже имеется собственное мнение. Поскольку основной рациона коров является трава, то и основным поставщиком растительной пищи врач называет говядину, а злаков – курятину.

Не советует бразильский эксперт отказываться от спиртного, при производстве которого используется виноград, ягоды и злаки, что, по его мнению, может принести больше пользы организму, чем свежие фрукты. Поделился медик и своей философией относительно спорта. Он уверен, что пока у человека ничего не болит, то и нагрузки не нужны, так как с их помощью даже невозможно избавиться от лишнего веса, а можно только нарастить мускулы.

Резюмируя «противоречивый» способ продления жизни, специалист отметил, что доказательством его теории о бесполезности физических упражнений можно считать почтальонов. Люди данной профессии ходят в разы больше многих других, но при этом не становятся «бессмертными», а вот медленно передвигающиеся и ничего не делающие черепахи могут прожить почти пять веков.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика