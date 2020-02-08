Власти США по геолокационным данным планирует отслеживать нелегальных мигрантов

Представители администрации главы США Дональда Трампа приобрели доступ к специальной информационной базе с данными о перемещении миллионов мобильных девайсов. С помощью полученных сведений эксперты хотят бороться с нелегальными мигрантами.

По информации авторитетного издания The Wall Street Journal, геолокация пользователя будет собираться из разных программ для устройств: юзер лишь должен дать разрешение на сбор соответствующих данных. Сотрудники министерства внутренней безопасности США хотят использовать данный метод для выявления людей, пытающихся незаконным путем попасть в страну.

Напомним, весной 2019 года Дональд Трамп заявил о возможном введении 5%-ной пошлины на мексиканские товары из-за миграционного кризиса, который возник на общей границе. После угроз со стороны США их южные соседи разместили свою национальную гвардию для предотвращения нелегальной миграции, уделив особое внимание южным регионам.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет