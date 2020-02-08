Актёр Александр Носик считает, «женщина должна жить ради него, а он – ради неё»

Отечественный актёр театра и кино, телеведущий Александр Носик в одном из недавних интервью пояснил о личной жизни. У артиста было несколько возлюбленных, отношения с которыми длились по много лет, но сейчас он не женат и уверен, что «женщина должна жить ради мужчины, а он – ради неё».

Родители Александра Носика развелись, когда ему было 9 лет. Затем мать снова вышла замуж, и её второй супруг стал для будущего актёра вторым отцом, но вот с родным он общался не очень часто, поэтому уверен, что «многое потерял». К примеру, только отец может на собственном опыте объяснить сыну, как общаться с противоположным полом и избегать ошибок в отношениях, но Носик этого был лишён, а потому часто испытывал некоторый страх в общении с девушками. Несмотря на это, «за плечами» артиста — 4 гражданских брака и один официальный, но каждый из них по той или иной причине закончился. Александр Носик уверен, что есть люди, которые живут для любимых, другие же думают только о себе, поэтому нередко отношения и заканчиваются расставанием.



Сейчас у Александра Носика есть возлюбленная, однако он не готов публично рассказывать об этих отношениях, лишь констатируя, что чувствует себя счастливым. Детей у 48-летнего артиста пока нет, и для этого есть несколько причин. Во-первых, у него остались страхи из детства, что он не сможет уделять им достаточно внимания, как это было с его отцом. Кроме того, Носик считает «чудовищным» рождение детей по той причине, что они «должны быть». Это большая ответственность, продолжение любви между супругами, поэтому человек должен искренне желать «продолжить род» и чувствовать готовность стать отцом или матерью.

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