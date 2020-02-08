Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова

Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова

08.02.2020, 13:19, Новости дня

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на русском поблагодарил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по итогам переговоров, состоявшихся в Каракасе.

Арреаса написал в Twitter, что состоялся «экстраординарный визит брата – главы МИД РФ Сергея Лаврова в Венесуэлу», передает РИА «Новости».

Extraordinaria visita del hermano Canciller de Rusia Sergui Lavrov a Venezuela. Revisamos con detalle nuestra asociacin estratgica bilateral y nuestra coordinacin para defender el multilateralismo y la Carta de las Naciones Unidas. Bolshoye spasibo!! pic.twitter.com/Ra1LURulBc

— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) February 7, 2020

«Проанализировали в деталях наше стратегическое двустороннее сотрудничество и нашу координацию по защите многосторонних подходов и Устава ООН. Bolshoye spasibo!!», – добавил он.

Напомним, Лавров 7 февраля посетил Венесуэлу, где встретился также с вице-президентом страны Делси Родригес и главой государства Николасом Мадуро.

После Мадуро заявил, что РФ играет важную роль в построении нового мира, основанного на уважении.



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