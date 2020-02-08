На лайнере Diamond Princess у берегов Японии коронавирус обнаружили еще у трех человек

К утру 8 февраля на круизном лайнере Diamond Princess, который находится под карантином у берегов Японии, коронавирус 2019-nCoV обнаружили еще у трех человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Заразившихся 2019-nCoV госпитализировали. Общее число подтвержденных случаев инфицирования вирусом на лайнере достило 64. Проверку на наличие 2019-nCoV провели 279 лицам.

Всего на борту Diamond Princess находится 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. По состоянию на 6 февраля, инфицированных среди украинцев не было.

3 февраля Diamond Princess поместили на карантин в японском порту Иокогама из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 6 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 563 человека, подтверждено 28 018 случаев заражения. За пределами Китая, по информации ВОЗ, было зарегистрировано 216 случаев заболевания в 24 странах, один человек скончался.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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