Звезда сериала «Теста на беременность» прилюдно расплакалась из-за тяжелого расставания

10 февраля на Первом

канале состоится премьера сериала «Триггер», в котором актриса сыграла

одну из главных ролей. Светлана Иванова рассказала, как готовится к сложным

ролям, относится к критике, а также о феномене популярности сериала «Тест на беременность».

Также звезда поделилась

неизвестными ранее деталями со съемок сериала «Собор». Одним из самых ярких

персонажей сериала «Собор» Светлана Иванова назвала героя Максима Аверина Петра Первого,

сообщает «Вокруг ТВ». По ее словам, он сыграл блестяще, будто эта роль хранилась на полке и ждала его.

Знаменитость призналась,

что ей было тяжело расставаться со съемочной командой сериала «Собор». Актриса даже

расплакалась, прощаясь с группой. «Для меня самое страшное всегда после съемок

– расставаться. Я после каких-то проекта, которые в душу прорастают, долго

прихожу в себя», – сообщила звезда сериала «Тест на беременность». Говоря это,

артистка едва сдерживала слезы.

Отметим, что для ролей в кино звезды сериала «Тест на беременность» готова идти на эксперименты со внешностью. Напомним, ранее актриса Анна Пескова удивила своих поклонников резкой сменой имиджа, осветлив волосы для съемок в новом проекте.

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