Посол США в России озвучил свою приоритетную задачу

Посол США в России озвучил свою приоритетную задачу

08.02.2020, 13:06, Новости дня

Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны, считает новый посол США в РФ Джон Салливан. Новый глава американского диппредставительства в РФ 5 февраля вручил верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину. Ранее Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США и, прибыв в Россию, дал свою оценку отношениям между нашими странами. Посол считает, что исправлять ситуацию нужно без промедления и цель его работы как раз в этом и состоит. "Начинать нужно сегодня", – сообщил дипломат телеканалу РБК.

Салливан назвал работу по улучшению отношений между США и РФ "абсолютной необходимостью" и отметил, что президент Дональд Трамп поручил ему сделать все возможное, чтобы улучшить отношения между двумя странами, не дожидаясь итогов ноябрьских выборов.

Источник: Вести



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