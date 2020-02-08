Американские баскетболисты жестоко избили своего тренера

Американские баскетболисты жестоко избили своего тренера

08.02.2020, 13:06, Новости дня

Полиция Ньюарка расследует инцидент, который произошел 4 февраля на одной из улиц американского города. Тренер местной баскетбольной команды подвергся нападению со стороны своих же подопечных и был жестоко избит.

По информации TMZ, после выездной игры баскетболисты решили выплеснуть злобу на собственного наставника. Жестокое избиение произошло прямо перед школой.

High school basketball coach jumped by his own players. Damn! pic.twitter.com/RKnSjADE2a

— Chad (@ChadBlue_) February 7, 2020

В настоящий момент полиция завела уголовное дело. Сообщается также, что тренер отказался от медицинской помощи. О причинах агрессивного поведения баскетболистов пока ничего не известно.

Источник: Вести



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