Жителя Одессы подозревают в краже более 1 млн грн из банка – киберполиция

Жителя Одессы подозревают в краже более 1 млн грн из банка – киберполиция

08.02.2020, 13:06, Новости дня

37-летнего жилетя Одессы подозревают в краже более 1 млн грн из банка. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба департамента киберполиции Нацполиции Украины.

«Мужчина с помощью системы онлайн-платежей банковских учреждений, которые не являются резидентами Украины, завладел денежными средствами украинского банка. Правоохранители установили, что злоумышленник зарегистрировал юридическое лицо, открыл счет и получил банковскую карточку. Эта фирма якобы реализовывала товары по всему миру. Далее на счет фирмы поступили средства от предприятия-нерезидента за якобы уплату товаров. После чего фигурант через интернет оформил «возврат товара», – говорится в сообщении.

Пока банк проводил возврат транзакции, мужчина, по версии следствия, с нескольких банкоматов снял более 1 млн грн, которые принадлежали банку.

Жителю Одессы сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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