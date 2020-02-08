Ксения Собчак подвергла критике жесткие методы Яны Рудковской в воспитании сына Александра. Своего ребенка телеведущая хочет видеть просто хорошим и образованным человеком.
В отличие от своей подруги, Собчак не стремится вырастить из маленького Платона звездного спортсмена. В то же время она считает, что к активному образу жизни нужно приучать детей с раннего возраста, но не насильственным образом, а личным примером и убеждениями. Катание на лыжах в Куршавеле сначала не понравилось малышу, но затем он привык, глядя на окружающих.
Рудковская идет иным путем и ставит перед собой и сыном Сашей другие задачи. Знаменитые спортсмены не могут похвастаться беззаботным времяпровождением в детстве и юности. Достичь вершин в спорте можно только в том случае, когда талант подкрепляется ежедневным нелегким трудом. Без строгости здесь не обойтись, считает супруга известного фигуриста Евгения Плющенко. В семье существует распределение ролей: требовательность в отношении сына проявляет на ежедневных многочасовых тренировках отец, мать же следует этим принципам дома. Жалость рассматривается как слабость, которая несовместима с мечтой о чемпионстве и продолжении династии.
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